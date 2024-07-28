شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضع شرطًا للموافقة على مناقشة عروض احتراف زيزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مسئولي نادي الزمالك شرطًا واحداً من أجل الموافقة علي مناقشة اي عروض احتراف يتلقاها النادي في الفترة المقبلة بشان أحمد مصطفي زيزو، حيث اشترطت ادارة النادي إن مناقشة اي عرض لاحتراف زيزو يجب أن تكون قيمته المادية لا يمكن رفضها باي حال من الاحوال، وإن العرض المقدم سيساهم في حلّ أزمات الزمالك المالية، وحينها سيتم مناقشته، اما في اي حالة اخري فلن تتم مناقشة العروض.

وعلم مسئولي الزمالك إن هناك بعض أندية الدورى الفرنسى تقوم بمتابعة أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق، خلال تواجده مع المنتخب الأولمبى فى أولمبياد باريس المقامة حاليًا.

وترغب أندية الدورى الفرنسى فى متابعة زيزو عن قرب خلال مشاركته مع منتخب مصر الأولمبي، قبل الدخول فى مفاوضات رسمية مع الزمالك لضم اللاعب فى الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشف مصدر مقرب من أحمد زيزو إنه فى حالة الموافقة على الاحتراف سيكون عن طريق أحد الأندية فى الدوريات الكبرى.