شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤجل مناقشة عروض شراء محمد عبد المنعم بسبب مباريات حسم الدوري والان مع تفاصيل الخبر

قرر مسئولو النادي الأهلي تأجيل مناقشة العروض التي وصلت النادي مؤخراً بشكل شفهي ورسمي لضم محمد عبد المنعم مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لحين انتهاء الفريق من مباريات الحسم الاتي يخوضها المارد الأحمر حالياً في بطولة الدوري ويتطلع للفوز بها من أجل الحفاظ على لقب البطولة المحلية المُفضلة للفريق.

وارتبط أسم محمد عبد المنعم بعدة عروض خلال الفترة الأخيرة من أندية خارجية أبرزها من أوربا ويأتي في مقدمتها عروض من إيطاليا وألمانيا وفرنسا وتركيا.

وقال مصدر في الأهلي ، أن شركة تسويق كُبرى أحضرت عدة عوض لضم محمد عبد المنعم الصيف الجاري ، مُشيراً إلى أن اللاعب يرغب في الرحيل لخوض تجربة الاحتراف الخارجي .

وتحدث مع مسئولو النادي بخصوص هذا الأمر وطلبوا منه تأجيل البت في هذا الأمر لحين حسم بطولة الدوري رسمياً لصالح القلعة الحمراء حيث اقترب الفريق من الفوز بالبطولة بعد الانتصارات الماضية والتي كان أخرها أمام المصري بهدف نظيف لاسيما في ظل تعثر بيراميدز المنافس المُباشر مع الأهلي على البطولة هذا الموسم حيث خسر من الأهلي مرتين خلال 10 أيتم قبل أن يتعادل مع الزمالك بهدف لمثله مساء الجمعة .

يستعد الأهلى لمواجهة سيراميكا المقرر لها التاسعة مساء الاثنين على ستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

تعد مباراة الاهلى وسيراميكا مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

وعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة المصري لضمان تحقيق انتصار جديد على سيراميكا ضمن خطة التتويج باللقب.