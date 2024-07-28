المنتخب الأولمبى يتوجه اليوم لمدينة بوردو الفرنسية استعدادا لمواجهة إسبانيا

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القاهرة - سامية سيد - يتوجه منتخب مصر الأولمبى اليوم إلى مدينة بوردو الفرنسية، استعدادا لمواجهة إسبانيا يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة بالدور الأول بأولمبياد باريس 2024.

واقترب منتخب مصر الأولمبي بقيادة ميكالى، من التأهل إلى ربع نهائى بأولمبياد باريس بعدما حقق فوزا مثيرا على نظيره منتخب أوزباكستان بهدف نظيف فى المباراة التى جرت اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات أولمبياد باريس 2024، على ملعب دي لابيجيور ضمن المجموعة الثالثة من دورة الألعاب الأولمبية.

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر الأولمبى رصيده إلى 4 نقاط فى المركز الثانى بالمجموعة خلف إسبانيا المتصدر بـ6 نقاط، بينما لا يمتلك منتخب أوزباكستان أى نقاط بعدما نال الخسارة الثانية اليوم.

وأصبح أحمد نبيل كوكا لاعب منتخب مصر الأولمبى، هو اللاعب رقم 37 الذى يسجل للفراعنة في تاريخ المشاركات الأولمبية، بعدما قاد المنتخب الأولمبى للفوز اليوم على أوزباكستان بهدف نظيف في الجولة الثانية بأولمبياد باريس.