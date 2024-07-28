أبرزها أولمبياد باريس 2024.. جدول مواعيد أحداث اليوم الرياضية

ياسر رشاد - القاهرة - ترصد بوابة الخليج 365 الإلكترونية مواعيد أبرز الأحداث الرياضية اليوم الأحد الموافق 28 يوليو 2024 فتشهد العديد من المباريات الهامة وأبرزها مواجهة بورتو ضد النصر وديا ومباراة دورين ميرزينيتش ضد بايرن ميونخ وديا، بجانب منافسات أولمبياد باريس 2024 للكرة الطائرة.

مواعيد المباريات الودية اليوم والقنوات الناقلة



دورين ميرزينيتش ضد بايرن ميونخ – الساعة 4:30 عصرا

بورتو ضد النصر السعودي – الساعة 8:30 مساء

بنفيكا ضد فينورد – الساعة 10 مساء

مباريات اليوم في منافسات الكرة الطائرة أولمبياد باريس 2024



فرنسا ضد صربيا - الساعة 6:00 مساء

سلوفينين ضد كندا - الساعة 10:00 مساء