صراع "مصرى" "ليبى" لضم فادى فريد نجم سموحة

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى نادى سموحه ثلاث عروض للحصول على خدمات مهاجم الفريق "فادى فريد" ..

العرض الاول من احد الأندية الصاعدة للدوري المصرى بينما العروض الاخرى من أندية كبيرة بالدورى الليبى.

واشترط "احمد سامى" المدير الفنى عدم التفريط فى مهاجم الفريق بالبيع النهائى واشترط منحه الفرصه للاعاره لمده موسم فقط نوكدا ان فادى فريد مهاجم قوى وموثر ومعدل عمره صغير ويجب الاستفاده منه.

وخض فريق سموحه مباراه وديه أمس امام فريق كاظمه الكويتى على استاد الاسكندريه فاز خلالها بثلاثة اهداف مقابل هدف حيث سعى احمد سامى لتجهيز الاعبين لمباراه المصرى المقرر لها اول اغسطس المقبل على استاد برج العرب