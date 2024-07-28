أولمبياد باريس 2024.. حظوظ المغرب والعراق في حجز بطاقة التأهل

ياسر رشاد - القاهرة - عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مباراة قوية تجمع بين منتخب المغرب ونظيره العراق ضمن منافسات الدور الأول لمنافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024.

وسيتقابل منتخب المغرب مع العراق الثلاثاء المقبل مما يجعل احتمال تأهلهما معًا للدور الثاني مستحيلًا.



وتضم مجموعة المغرب والعراق كلا من الأرجنتين وأوكرانيا.

وأصبحت فكرة تأهل المنتخبان العراقي والمغربي معًا مستحيلة، لأنه حال تعادل المنتخبات الـ4 في رصيد 4 نقاط، فإن الثنائي العربي سيخرج بسبب نتائج الجولة الثانية.

وخسر منتخب المغرب 1-2 أمام أوكرانيا، بينما تلقى نظيره العراقي الهزيمة بنتيجة 1-3 ضد الأرجنتين وذلك بالجولة الثانية من دور المجموعات.

وبعد تقاسم الصدارة في الجولة الأولى وجد المغرب نفسه في المركز الثالث للمجموعة الثانية بينما احتل العراق ذيل ذات المجموعة التي تملك فرقها الأربعة نفس الرصيد 3 نقاط.



ولكن الأرجنتين تصدرت بفارق الأهداف تليها أوكرانيا بفارق المواجهات المباشرة مع المغرب بينما تذيلت العراق الترتيب بفارق الأهداف.