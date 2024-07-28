أولمبياد باريس 2024.. موعد مباراة المغرب والعراق والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه منتخب المغرب نظيره العراق مساء الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية، التي تضم أيضا الأرجنتين وأوكرانيا، بدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".



ويشارك أسود الأطلس في المجموعة الثانية من البطولة، برفقة كل من الأرجنتين، العراق، بالإضافة إلى منتخب أوكرانيا.

موعد مباراة المغرب والعراق في أولمبياد باريس 2024



وتقام مباراة المغرب والعراق، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب أليانز ريفييرا بمدينة نيس الفرنسية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت المغرب.



القنوات الناقلة لمباراة المغرب والعراق في أولمبياد 2024



وتذاع مباريات أولمبياد 2024 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، ستجد مباراة المغرب والعراق على شاشتها، وسوف يتم نقل مباراة المغرب ضد العراق عبر beIN Sports HD 1 بجانب القناة المفتوحة بتعليق محمد بركات، كما يتم بث اللقاء عبر المغربية الرياضية.