الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادا لملاقاة سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد النادي الأهلي لمواجهة منافسه سيراميكا كليوباترا غدا الإثنين الموافق 29 من شهر يوليو الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة 19 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم استعداداته لمواجهة سيراميكا كليوباترا غدا ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وفاز النادي الأهلي بهدف دون رد على المصري البورسعيدي أمس الأول في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة عشرة من عمر الدوري الممتاز.



ويحتاج النادي الأهلي إلى 12 نقطة فقط من المباريات المتبقية له للتتويج الرسمي ببطولة الدوري المصري الممتاز دون النظر لنتائج بيراميدز.

وفي حال فوز الأحمر في 4 مباريات من أصل 7 مباريات متبقية للنادي الأهلي هذا الموسم وبالوصول للنقطة 81 يتوج النادي الأهلي رسميا ببطولة الدوري المصري الممتاز.