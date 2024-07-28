باريس 2024.. موعد مباراة منتخب اليد امام الدنمارك

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض منتخب مصر لكرة اليد مساء غدٍ الإثنين ثاني مبارياته ضن منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويصطدم المنتخب الوطني بنظيره الدنماركي في مواجهة نارية بين المنتخبين بعدما حقق كلاهما الفوز في المباراة الاولى.

وفاز المنتخب الوطني على المجر بنتيجة 35-32 في الجولة الاولى بينما حققت الدنمارك فوزاً مدوياً على منتخب فرنسا صاحب الأرض والجمهور بنتيجة كبيرة 37-29.

ويحتاج المنتخب المصري لتحقيق الفوز في مباراة أخرى بالمجموعة لضمان بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي.

ويلعب منتخب مصر ضمن مجموعة نارية تضم كلا من المجر وفرنسا والدنمارك والأرجنتين والنرويج.

موعد مباراة منتخب مصر لليد أمام الدنمارك في أولمبياد باريس

تنطلق مباراة منتخب اليد امام الدنمارك في تمام الساعة الثالثة عصر غدٍ الإثنين بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة بينما يكون موعد اللقاء في الرابعة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

قائمة منتخب اليد في باريس 2024

حراسة المرمى: كريم هنداوي، محمد علي

الدائرة: إبراهيم المصري، أحمد عادل، محمد طارق

الجناح الأيسر: عمر الوكيل

الظهير الأيسر: علي زين، أحمد هشام دودو، عبدالرحمن فيصل

صناع الألعاب: يحيى الدرع، سيف الدرع

الظهير الأيمن: يحيى خالد، مهاب سعيد

الجناح الأيمن: محمد سند