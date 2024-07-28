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الدوماني: الزمالك يحتاج لـ 6 صفقات وأتمنى النزول بمعدل الأعمار

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ياسر رشاد - القاهرة - تحدث عبداللطيف الدوماني نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن احتياجات الفارس الأبيض في الموسم الجديد.

وقال"الدوماني" في تصريحات تليفزيونية: حاليا اتولى القيادة الفنية لفريق دمنهور واتمنى أن تقدم مستويات جيدة في الموسم الجديد".

وتابع:" الزمالك ابتعد عن المنافسة على لقب الدوري منذ مدة، والموسم الجاري هو الافضل لتجربة اللاعبين الشباب".

وأضاف:" الفريق قدم مباراة قوية أمام بيراميدز الذي يضم لاعبين على أعلى مستوى على الرغم من الغيابات التي يعاني منها الأبيض".

وأكمل: " الزمالك في حاجة إلى التعاقد مع حارس مرمى، وثنائي قلب دفاع ولاعب وسط مدافع بجوار نبيل عماد دونجا".

وواصل:" الزمالك في حاجة ضرورية للتعاقد مع ثنائي هجوم على أعلى مستوى".

وتابع:" مصطفى شلبي من أفضل لاعبي الزمالك، وأعتقد أن الموسم القادم هو الاخير لمحمود عبد الرازق شيكابالا خاصة وأنه مازال قادر على العطاء".

واختتم:"علي جبر لاعب خبرة ولكن اتمنى أن يضم الزمالك لاعبين جدد في قلب الدفاع والنزول بمعدل الأعمار".

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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