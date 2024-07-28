كشري يكشف كواليس رحيله من تدريب بلدية المحلة

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث أحمد كشري المدير الفني السابق لبلدية المحلة، عن كواليس رحيله سريعاً عن الفريق خلال الفترة الماضية.

وقال أحمد كشري في تصريحات تليفزيونية: " موقف الفريق في جدول الدوري صعب جداً، ومجلس الإدارة رأى أن الاستمرار في الدوري باتت صعبة".

وأضاف:" مجلس بلدية المحلة فضل الاستعداد لدوري المحترفين ومن هذا الصدد قررت الرحيل وتم التعاقد مع مدرب آخر".

واستكمال:" بلدية المحلة يضم أكثر من لاعب على سبيل الإعارة، وبعض اللاعبين فقدوا التركيز في ظل انتهاء عقودهم من الفريق، ومن هذا الصدد فصلت الرحيل على الرغم من أن الفرصة مازالت قائمة لبقاء بلدية المحلة في ظل وجود مباريات في جدول الدوري".