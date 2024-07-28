الاتحاد السكندري يستعد لمواجهة إنبي في الدوري الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - قرر الكابتن "احمد سارى" المدير الفنى للفربق الكروي الأول بنادي الإتحاد السكندري تعديل موعد التدرببات اليومية من التجمع في الثامنة والتدريب التاسعة مساء إلى التجمع فى الرابعة والتدريب فى الخامسة مساء.



وكان نادي الإتحاد قد تلقى خطاب رسمي من لجنة المسابقات يفيد بتعديل موعد مباراة الإتحاد وإنبي والمقرر له 31 يوليو الجاري التاسعة مساء على ستاد الإسكندرية إلى الخامسة والنصف عصرًا ... ويرجع ذلك لعدم الإنتهاء من حل أزمة علاج الأبراج الكهربائية والتى كانت قد تعرصت الى حربق فى مباراة سموحه و بيراميدز.

ولجأ مسؤلو الاتحاد المصرى لكرة القدم الى تقديم موعد المباراة بدل من نقلها لاستاد اخر لمنح الاتحاد السكندرى لخوض المباراة على ارضه ووسط جماهيره