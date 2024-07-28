كشري: موقف بلدية المحلة بجدول الدوري الممتاز صعب جدًا

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه نادي بلدية المحلة شبح الهبوط من الدوري المصري هذا الموسم، حيث يحتل المركز السادس عشر برصيد 24 نقطة من 31 مباراة.

ويتبقى 3 مباريات في الدوري لنادي بلدية المحلة هذا الموسم، أمام الإسماعيلي، ثم الجونة وأخيراً أمام الزمالك.

وتحدث أحمد كشري المدير الفني السابق لبلدية المحلة، عن كواليس رحيله عن الفريق خلال الفترة الماضية.

وقال أحمد كشري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج البريمو المذاع على فضائية "ten": " موقف الفريق في جدول الدوري صعب جداً، ومجلس الإدارة رأى أن الاستمرار في الدوري باتت صعبة".

وأضاف:" مجلس بلدية المحلة فضل الاستعداد لدوري المحترفين ومن هذا الصدد قررت الرحيل وتم التعاقد مع مدرب آخر".

واستكمال:" بلدية المحلة يضم أكثر من لاعب على سبيل الإعارة، وبعض اللاعبين فقدوا التركيز في ظل انتهاء عقودهم من الفريق، ومن هذا الصدد فضلت الرحيل على الرغم من أن الفرصة مازالت قائمة لبقاء بلدية المحلة في ظل وجود مباريات في جدول الدوري".