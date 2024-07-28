ميسي يساند إنتر ميامي في هزيمة بويبلا المكسيكي بكأس الدوريات الأمريكية (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع فريق الكرة الاول بنادي إنتر ميامي الأمريكي تحقيق فوزًا مهمًا على نظيره بويبلا المكسيكي بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، ضمن منافسات كأس الدوريات الأمريكية 2024.

فيديو.. ميسي يساند إنتر ميامي من المدرجات



وتواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، في المدرجات لدعم زملائه حيث ما زال يعاني من الإصابة التي تعرض لها في قدمه بنهائي بطولة كوبا أمريكا 2024، مع منتخب الأرجنتين.



وميسي يعاني من إصابة قوية على مستوى أربطة الكاحل، خلال نهائي كوبا أمريكا، حيث فازت الأرجنتين على كولومبيا بهدف دون رد.



ولم يتمكن ليونيل من استكمال تلك المباراة، حيث اضطر إلى الخروج في الدقيقة 66، وظهر وهو يبكي بشدة على مقاعد البدلاء.



إصابة ميسي



وأعلن إنتر ميامي بعد ذلك أن ميسي يعاني من إصابة في أربطة الكاحل، دون الكشف عن مدة غيابه.

وغاب ميسي عن مباراتين بالدوري الأمريكي الأسبوع الماضي، إضافة إلى غيابه عن مباراة كل النجوم، يوم الأربعاء، بين نجوم الدوري الأمريكي ونجوم الدوري المكسيكي.



وسجل ثنائية إنتر ميامي ماتياس روخوس في الدقيقة التاسعة، ولويس سواريز بالدقيقة 72.