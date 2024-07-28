الدوري المصري.. موعد مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا في دوري Nile

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريق الكرة الاول بالنادي الاهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، أمام سيراميكا كليوباترا مساء غدا الإثنين الموافق 29 من شهر يوليو الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة 19 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتاج النادي الأهلي إلى 12 نقطة فقط من المباريات المتبقية له للتتويج الرسمي ببطولة الدوري المصري الممتاز دون النظر لنتائج بيراميدز.



وفاز النادي الأهلي بهدف دون رد على المصري البورسعيدي أمس الأول في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة عشرة من عمر الدوري الممتاز.



وفي حال فوز الأحمر في 4 مباريات من أصل 7 مباريات متبقية للنادي الأهلي هذا الموسم وبالوصول للنقطة 81 يتوج النادي الأهلي رسميا ببطولة الدوري المصري الممتاز.