الاهلي ينهي اتفاقه على ضم ثنائي جديد

كشف الإعلامي سيف زاهر عن حسم مسئولي النادي الاهلي اتفاقهم على ضم ثنائي جديد للفريق الأول خلال الفترة القادمة.

وقال زاهر في تصريحات تليفزيونية: “مسئولي الاهلي نجحوا في ضم ثنائي جديد في خط الهجوم، وأحد هؤلاء الثنائي صفقة كبيرة ومميزة ونجم يتوقع تألقه مع الأحمر رفقة وسام أبو علي”.

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وأضاف: “الصفقة الثانية التي حسمها مسئولو النادي الاهلي للاعب يلعب في مركز صانع الألعاب تحت رأس الحربة وهو صفقة قوية أيضًا”.

واختتم: “كهربا يقترب من مغادرة صفوف النادي الاهلي بنهاية الموسم الجاري على سبيل الإعارة، وسيتم ضم ثنائي بدلًا منه”.

وحقق المارد الأحمر الفوز في الجولة الماضية على حساب فريق المصري البورسعيدي بهدف دون رد، أحرزه وسام أبو علي من كرة رأسية.

وتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 69 نقطة، حصدها الفريق من 27 مباراة، بالتساوي مع بيراميدز في عدد النقاط، مع تبقي ثلاث مباريات مؤجلة للاهلي.