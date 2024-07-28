طلب عاجل من جوميز لإدارة الزمالك

توجه البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بطلب عاجل إلى إدارة ناديه، وذلك بشان الصفقات الجديدة.

وقال الإعلامي سيف زاهر في تصريحات تليفزيونية: “المدرب البرتغالي جوزيه جوميز طلب من إدارة نادي الزمالك التعاقد مع 6 صفقات جديدة في الميركاتو الصيفي الجاري”.

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وأضاف: “الصفقات الجديدة التي طلب جوميز ضمها منها لاعب مساك وجناح يمين وجناح شمال ونص ملعب”.

وتابع: “جوميز محتاج لاعبين بكواليتي معينة، ومنح إدارة الزمالك تقرير مفصل عن بعض الأمور الهامة.

واختتم: “جوزيه جوميز أخطر مسئولي الزمالك على أنه سيحسم مصير اللاعبين الشباب الذين سيكملوا مع الفريق الأول، كما حدد الإعارات التي ستخرج خلال الفترة القادمة، واسم اللاعب زياد كمال في كلام عليه حتى الآن”.

وكان الزمالك قد تعادل في الجولة الماضية أمام نظيره بيراميدز بهدف لمثله، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر المؤجلة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.