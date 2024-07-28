تحرك عاجل في الاهلي بعد إعلان عقوبات بيراميدز

كشف الإعلامي أحمد حسن، لاعب الاهلي والزمالك عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن تحرك مسئولو النادي الأحمر بسبب أزمة عقوبات نادي بيراميدز.

وأعلنت رابطة الأندية عن تغريم محمد الشيبي 50 الف جنيه وإيقافه لثلاث مباريات بعد طرده من مباراة الاهلي الأخيرة التي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد أحرزه وسام أبو علي.

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وتقدم مسئولو النادي الاهلي بشكاوى إلى رابطة الأندية واتحاد الكرة ضد كل من ممدوح عيد ومروان حمدي ومحمود دونجا ومحمد الشيبي، وذلك لما بدر منهم عقب مباراة بيراميدز الأخيرة، خاصة بعد انتشار فيديوهات توثق سبهم لجماهير الأحمر.

وقال أحمد حسن في تصريحات تليفزيونية: “الاهلي متمسك بتوقيع عقوبات مشددة على لاعبي ومسؤولي نادي بيراميدز، وقدم مقاطع فيديو توثق تعدي وشتائم من بعض اللاعبين، وحال عدم وجود عقوبات قوية سيكون هناك تصعيد بشكل كبير من جانب المسؤولين في المارد الأحمر”. .

وحقق النادي الاهلي الفوز في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز على نظيره المصري البورسعيدي بهدف دون رد، أحرزه وسام أبو علي.