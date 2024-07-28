عواد يصل مع الزمالك لطريق مسدود ويطلب مبلغ خيالي من بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

اقترب محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لنادي الزمالك، من الرحيل عن الفريق الأبيض في الفترة الحالية وعدم تجديد عقده.

وانتهى عقد محمد عواد مع نادي الزمالك خلال الموسم الحالي، ولم يصل الطرفين إلى اتفاق وسوف يرحل بشكل مجاني.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365، أن المفاوضات بين محمد عواد ونادي الزمالك وصلت لطريق مسدود ولم يصل الطرفين لأي اتفاق.

وأوضح المصدر، أن نادي الزمالك عرض على الحارس مبلغ 7 ملايين جنيه، وهو نصف ما يتقاضاه عواد حاليا، وهو ما رفضه بشدة وتمسك بالتجديد بنفس قيمة عقده السابق.

وأكمل المصدر: "عواد لم يمانع في تخفيض عقده ولكن ليس بهذه الدرجة، والزمالك أكد له أن هذا العرض هو الأخير، والنادي لن يدفع مبلغ أكبر من 7 ملايين في الموسم".

وأضاف المصدر: "نادي بيراميدز فتح خطوط اتصال مع عواد للتعاقد معه، ولكن الحارس طلب الحصول على مبلغ 20 مليون جنيه في الموسم وهو ما يراه النادي مبلغ كبير".

وأتم المصدر: "عواد سوف يحسم مصيره خلال الفترة المقبلة، والحارس يبحث حاليا عن عرض جديد بمقابل مادي كبير".