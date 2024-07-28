شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثية مودرن سبورت فى سموحة على مائدة علي ماهر بالمصرى والان مع تفاصيل الخبر

استعان الجهاز الفني لفريق المصري، بالمباريات السابقة لفريق سموحة بالدوري، وآخرها الهزيمة أمام مودرن سبورت بثلاثية نظيفة، وذلك لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق السكندري، قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين.

ويستعد المصري لمباراته أمام سموحة بالجولة الثانية والثلاثين من الدوري والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الخميس المقبل، على ستاد برج العرب.

وتأكد غياب محمد الشامي مهاجم المصري عن مباراة الفريق المقبلة، وجاء ذلك بعد حصول اللاعب على الإنذار الثالث خلال مباراة الأهلي والتي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد، بمنافسات الجولة 18 المؤجلة من عمر مسابقة الدوري.

ويحتل النادي المصري المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 52 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 31 مباراة، حيث فاز المصري تحت القيادة الفنية لعلي ماهر في 15 مباراة وتعادل في 7 مواجهات وخسر 9 أخرى، وسجل لاعبو المصري 39 هدفاً واستقبلت شباكهم 37 هدفاً.