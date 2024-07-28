شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يكشف سبب انتقال غيلاس قناوى لصفوف اتحاد العاصمة الجزائرى والان مع تفاصيل الخبر

كشفت إدارة النادي المصري تفاصيل الموافقة على العرض المقدم من نادي اتحاد العاصمة الجزائري للحصول على خدمات غيلاس قناوي جناح أيسر الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على سبيل الانتقال النهائي، وذلك بعد سداد القيمة المالية المتفق عليها نظير الانتقال، ليبدأ النادي الجزائري في اتمام إجراءات انتقال اللاعب وحصوله على البطاقة الدولية الخاصة به.

وأكد النادى المصري فى بيان عبر حسابه الرسمي أن اللاعب غيلاس قناوي صاحب الجنسية الجزائرية البالغ من العمر 26 عامًا قد انضم للنادى البورسعيدي مطلع الموسم الحالي 2024/2023 بعقد يمتد لثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر قادمًا من صفوف فريق وفاق سطيف الجزائري.

ونجح غيلاس قناوي في إحراز أربعة أهداف مع المصري خلال تسعة عشر مباراة قبل أن تداهمه الإصابة ليتعافى بعدها اللاعب الذي عاد منذ نحو ثلاثة أسابيع للجزائر لإنهاء العديد من ارتباطاته الشخصية المتعلقة بأداء خدمته العسكرية والتي صعبت كثير من عودته مرة أخرى لصفوف المصري وهو الأمر الذي دفع المصري للموافقة على انتقاله لاتحاد العاصمة.



بيان المصرى

وأعلن اتحاد العاصمة الجزائري، تعاقده مع غيلاس قناوي لاعب النادي المصري، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بعد اتمام الاتفاق مع النادي المصري.

وكان غيلاس قناوي قد حصل على إذن من الجهاز الفني للمصري بقيادة علي ماهر قبل أسابيع، للسفر إلى الجزائر لإنهاء بعد المشاكل المتعلقة بالتجنيد.