شكرا لقرائتكم خبر عن مروان عطية يعود لتشكيل الأهلى الأساسى وعودة كريم نيدفيد لدكة البدلاء والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 28 يوليو 2024 11:22 ص

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى، على عودة مروان عطية لاعب خط وسط الفريق للتشكيل الأساسى فى لقاء سيراميكا المقبل بالدوري على حساب زميله كريم نيدفيد الذى سيعود لدكة البدلاء.

ويستعد الأهلى لمواجهة سيراميكا المقرر لها التاسعة مساء غداً الاثنين على استاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وجلس مروان عطية على مقاعد البدلاء فى لقاء الأهلى والمصري البورسعيدى الأخير الذى أقيم بعد ساعات قليلة من إحتفال اللاعب بزفافه فيما شارك كريم نيدفيد أساسياً فى غياب عمرو السولية للإصابة وأليو ديانج للإنضمام للخلود السعودى.

ويستعيد الأهلى جهود لاعبه خالد عبد الفتاح أمام سيراميكا بعدما غاب عن مواجهة المصري البورسعيدى الأخيرة بالدوري والتي فاز بها المارد الأحمر بهدف دون رد بسبب الإيقاف بعد الحصول على البطاقة الحمراء في لقاء بيراميدز.

وتعد مباراة الأهلى وسيراميكا مهمة في رحلة المارد الأحمرفى الدوري بهدف الفوز بكل مبارياته للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

وعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة المصري لضمان تحقيق انتصار جديد على سيراميكا ضمن خطة التتويج باللقب.