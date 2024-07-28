شكرا لقرائتكم خبر عن وفد شبابي مصري يشارك في فعاليات المؤتمر العاشر لشباب البريكس بروسيا الاتحادية والان مع تفاصيل الخبر

شارك وفد شبابي مصري برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في فعاليات المؤتمر العاشر لشباب دول البريكس، والذي أقيم خلال الفترة من( 22 – 26) يوليو الجاري، بأوليانوفسك بروسيا الاتحادية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أهمية هذا المؤتمر كمنصة دولية للشباب لمناقشة القضايا العالمية الملحة وتبادل الخبرات والأفكار، مشيراً إلى دور مجموعة البريكس في دفع عجلة التنمية العالمية، ودور الشباب في صياغة مستقبل هذه المجموعة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى مصر لتحقيقها.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي، عن ثقته بأن وفدنا سيمثل مصر خير تمثيل، ويعود محملاً بالعديد من الأفكار والمبادرات التي من شأنها أن تساهم في دفع عجلة التنمية في وطننا.

شارك في المؤتمر أكثر من 200 شاب وفتاة من دول تجمع البريكس والبريكس+، لمناقشة تطوير التعاون الشبابي بالبريكس، بالإضافة إلي تبادل الخبرات بين شباب دول تجمع البريكس، كما تم مناقشة مسارات التعليم والتدريب، وريادة الأعمال والتكنولوجيا والابتكار، والخدمة العامة للشباب والعمل التطوعي، بالإضافة إلى مسار الصحة والرياضة.

وتفاعل الوفد الشبابي المصري في كافة جلسات وورش عمل المؤتمر ومساراته المختلفة، والتي شجعت على تعزيز الحوار والتعاون بين القادة الشباب من دول البريكس لتعزيز العلاقات المشتركة، وحث الحكومات على إعداد الشباب لأدوار القيادة المستقبلية لتعزيز التنمية المستدامة.

وحضر المؤتمر عدد من الخبراء والشخصيات العامة والدولية ، وابرزهم السيد / سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، والذي أكد على أهمية مشاركة الشباب ودورهم في المؤتمر، موضحاً الدور المهم والفاعل للشباب في تعزيز التعاون الدولي والدبلوماسية الشبابية .