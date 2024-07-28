شكرا لقرائتكم خبر عن الكرة الشاطئية سحر الرياضة في مهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت بطولة الكرة الشاطئية المقامة في مهرجان العلمين الجديدة، إقبالا جماهيريا كبيرا جعل منها سحر للرياضة في المهرجان الذى يجذب الملايين.

البطولة تقام في مدينة الألعاب، حيث لا توجد مدرجات مخصصة، ولكن المكان واسع ومجهز بالعديد من الكراسي والمظلات لجلوس الجمهور.

وانطلقت بطولة الكرة الطائرة الشاطئية بعد تجهيز البطولة بأفضل ما يكون، بجوائز ثمينة حيث تبدأ الجائزة الأولى ب15000 جنيه، والجائزة الثانية 10000 جنيه، ثم 5000، وأيضًا هناك ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية وسيكون هناك حكام محترفين.

ويمكن شراء تذاكر الفعاليات الرياضية بـمهرجان العلمين الجديدة، من خلال موقع تذكرتي، باتباع الخطوات التالية:

1- اختر الفعاليات الترفيهية.

2- اختر المنطقة الترفيهية.

3- تظهر الفعاليات الرياضية.

4- اختر الفعالية التي تريد المشاركة فيها.

5- اضغط على شراء التذاكر.

6- اختر اليوم المناسب واضغط شراء تذكرة.

7- سجل الدخول.

8- اكتب البيانات المطلوبة.

9- اضغط إرسال.

ويمتد مهرجان العلمين الجديدة، حتى يوم 30 أغسطس، ويعين 60% من أرباحه لدعم الشعب الفلسطيني.