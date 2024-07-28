شكرا لقرائتكم خبر عن مى مجدى تحتل المركز الـ 35 فى منافسات 10 م مسدس بأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

إحتلت مى مجدى لاعبة المنتخب الوطنى للرماية المركز الـ 35 من أصل 48 فى منافسات 10 م مسدس بأولمبياد باريس 2024 المحدد لها الفترة من 26 يوليو الجارى وحتى 11 أغسطس المقبل، لتودع المنافسة.

وحصلت هالة الجوهرى لاعبة المنتخب الوطنى للرماية على المركز الـ 12 بمنافسات 10 م ضغط هواء بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، فيما انسحبت زميلتها نور عباس من المنافسة.

واحتل ثنائى الرماية إبراهيم كريم وريماس خليل المركز الـ 28 فى منافسات 10 م ضغط هواء بمنافسات الرماية بأولمبياد باريس 2024 المحدد لها الفترة من 26 يوليو الجارى و حتى 11 أغسطس المقبل.

يشارك الاتحاد المصري للرماية بـ 11 لاعبًا ولاعبة وهم: عزمي محلبية، محمد حمدي، إبراهيم أحمد، عمر هشام، عمر خالد، ريماس وليد، هالة الجوهري، أميرة أبو شقة، مي مجدي، نور عباس، وماجي مصطفى.

وجاءت قائمة الألعاب الرياضية التي تشارك فيها مصر كالتالي: ألعاب القوى، كرة القدم، كرة اليد، كرة الطائرة وكرة الطائرة شاطئية، ألعاب الماء (السباحة، والغطس والسباحة التوقيعية)، شراع، تجديف، ملاكمة، تايكوندو، جودو، مصارعة، رفع الأثقال، تنس، تنس طاولة، الخماسي الحديث، السلاح، الجمباز، الرماية، القوس والسهم، الدراجات، الفروسية، الكانوي والكياك.