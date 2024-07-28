من «العشاء الأخير» إلى «مجتمع الميم».. وسائل إعلام: حذف فيديو افتتاح أولمبياد باريس 2024

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" بأنه تم حذف الفيديو الرسمي لحفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 من قناة البطولة الخاصة على موقع "يوتيوب"، فيما لا تزال مقاطع الفيديو المتعلقة بدورات أولمبية سابقة متاحة للمشاهدة.

ووفقا للقناة، فإنه جاء هذا بعد انتقادات قوية للحفل الذي تضمن الكثير من العروض المثيرة للجدل والأخطاء، منها مثلا رفع علم الأولمبياد معكوسا، ومناداة فريق كوريا الجنوبية على أنه فريق كوريا الشمالية، بالإضافة إلى أن الحالة الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة دفع الكثيرين لمغادرة الحدث العالمي باكرا.

ويمكن العثور على نسخ كاملة من حفلات افتتاح أولمبياد لندن 2012 وريو دي جانيرو 2016 وغيرها، لكن ليس الحفل الذي أقيم قبل يومين فقط.

وحتى الآن، لم توضح الجهات الرسمية سبب حذف الفيديو، كما لم تستجب اللجنة الأولمبية الدولية ولا منظمو أولمبياد باريس لطلبات تعليق من صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووصفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية حفل الافتتاح بأنه "مشهد متضخم"، فيما اعتبرت صحيفة "نيويورك بوست" الحدث "مملا ومفككا وغير مخطط له".

أما الجزء الأكثر إثارة للجدل في حفل الافتتاح، هو فقرة أثارت غضبا في فرنسا وخارجها، بعدما استخدمت لوحة شهيرة في مقاربة بدت مستغربة للبعض.

وحاكى راقصون لوحة "العشاء الأخير" لليوناردو دافنشي، لكن العرض تضمن إشارات إلى مجتمع الميم، مما أثار حفيظة جزء من اليمين الفرنسي، فضلا عن أصداء عالمية.

وتضمن العرض راقصون يمثلون مجتمع المتحولين، مما اعتبر إقحاما لهذه المسألة الجدلية في أكبر حدث رياضي في العالم، فيما اعتبر كثيرون العرض "مسيئا".

وفي السياق، وُصف العرض بأنه "افتقار تام للاحترام تجاه إحدى أشهر اللوحات في العالم".