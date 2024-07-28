موعد مباراة الزمالك والمقاولون في الدوري.. والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة منافسه المقاولون العرب مساء غدٍ الإثنين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

يدخل الزمالك مباراة الغد بحثاً عن استعادة الانتصاراته بعد التعادل الأخير أمام بيراميدز بنتيجة 1-1، بينما يدخل المقاولون اللقاء بطموح مختلف بحثاً عن تحقيق نتيجة غيجابية تساعده على الهروب من شبح الهبوط.

ويحتل فريق الزمالك المركز الخامس بجدول الترتيب وفي رصيده 46 نقطة من 27 مباراة فقط لعبها حتى الآن.

في المقابل يتواجد المقاولون العرب في المركز 17 وقبل الأخير وفي رصيده 21 نقطة.

غيابات الزمالك

ويواجه الزمالك أزمة كبيرة في لقاء الغد تتمثل في غياب العديد من عناصره الأساسة في مقدمتهم الحارس محمد صبحي بداعي الإصابة إضافة لإيقاف عبد الله السعيد لتراكم الإنذارات، بجانب محمد عواد ورباعي المنتخب الأولمبي أحمد مصطفى زيزو وحسام عبد المجيد وزياد كمال ومحمد شحاتة.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الزمالك والمقاولون العرب ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز غداً الإثنين في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة بينما يكون موعد اللقاء في العاشرة مساء غد بتوقيت مدينة أبوظبي.

وتنقل المباراة بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورتس 2.