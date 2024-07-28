كشري: أتمنى إستمرار محمد عبد المنعم في الاهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد أحمد كشي نجم الكرة المصرية السابق بالدور الذي يلعبه محمد عبد المنعم قلب دفاع الأهلي مع فريقه خلال الموسم الجاري.

وقال كشري في تصريحات تليفزيونية: " اتمنى استمرار محمد عبدالمنعم لانه من العناصر المؤثرة للأهلي، ورحيله سيؤثر على الأهلي خاصة وأنه المدافع الأساسي للأحمر".

وأكمل:" كريم فؤاد يقدم مستويات رائعة في الجانب الأيسر، والأهلي في يحتاج للتعاقد مع بديل لعلي معلول".

وأضاف: "كريم الدبيس يتسم بالاداء الهجومي ولكن يعاني من بعض الأزمات دفاعيا وستزيد خبراته مع استمرار حصوله على فرص للعب".

وتابع:" الأهلي كان في حاجة للاعب بنفس قدرات وإمكانيات وسام أبو علي الذي يمتلك خبرات تهديفية عالية ويتسم بالذكاء وسيكون أحد أهم نجوم الفريق في المواسم القادمة".

واختتم:" الأهلي يحتاج إلى مهاجم افريقي قوي، خاصة وأن الاحمر يشارك في بطولات كثيرة ويحتاج للاعبين أصحاب قدرات عالية".