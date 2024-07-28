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أحمد كشري: الأهلي لم يحسم لقب الدوري

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ياسر رشاد - القاهرة - تحدث أحمد كشري نجم الكرة المصرية السابق، عن فرص تتويج فريق الأهلي بلقب الدوري الممتاز خلال الموسم الجاري.

وقال "كشري" في تصريحات تليفزيونية: "الدوري ما زال لم يحسم للنادي الأهلي في ظل ضغط المباريات في الفترة الحالية، مشيرا إلى أن لاعبي الأحمر يعانون من الإجهاد".

وأكمل: "الأهلي يسعى في المباريات القادمة خطف النقاط الثلاثة دون النظر إلى شكل الفريق الفني في ظل سعيه لحصد اللقب".

وتابع: "الأهلي سيخوض باقي مبارياته بواقعية بحيث يحصد النقاط الثلاثة من أجل البقاء في الصدارة وحصد اللقب".

وأتم: "الأهلي يخوض كل مباراته من أجل تحقيق الانتصار فقد، على الرغم من الغيابات التي يعاني منها الأحمر بسبب الإصابات".

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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