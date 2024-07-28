المصري يعلن تفاصيل إنتقال غيلاس جناوي إلى إتحاد العاصمة

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت إدارة النادي المصري كواليس إنتقال غيلاس جناوي لاعب الفريق البورسعيدي إلى صفوف اتحاد العاصمة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن المصري في وقت سابق موافقته على العرض المقدم من نادي اتحاد العاصمة الجزائري للحصول على خدمات غيلاس جناوي جناح أيسر الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على سبيل الانتقال النهائي.

وبدأ اتحاد العاصمة الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة لضم اللاعب بعد سداد قيمة الصفقة كاملة.

كان اللاعب غيلاس جناوي صاحب الجنسية الجزائرية البالغ من العمر 26 عامًا قد انضم للمصري مطلع الموسم الحالي 2024/2023 بعقد يمتد لثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر قادمًا بعد إنتهاء عقده مع وفاق سطيف الجزائري.

ونجح جناوي في احراز أربعة أهداف مع المصري خلال تسعة عشر مباراة قبل أن يتعرض للاصباة التي ابعدته عن المباريات.

وعاد جيلاس جناوي للجزائر قبل 3 اسابيع لأنهاء بعض الأمور المتعلقة بالخدمة العسكرية والتي صعبت من إمكانية استمراره مع فريق المصري وعودته مرة أخرى إلى مصر.