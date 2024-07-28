دياموند يضم صفقتين استعدادا للموسم الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - نجحت لجنة الكرة بنادي دياموند في التعاقد رسميًا مع ابراهيم الجرايحي حارس مرمى بروكسي والمصري وسيراميكا كليوباترا وكهرباء الإسماعيلية وطنطا السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، في إطار تدعيم صفوف الفريق لكرة القدم استعدادا للموسم القادم الذى سيشهد منافسة من العيار الثقيل بين العديد من الأندية، ويأمل نادي دياموند في الصعود لدورى المحترفين.

كما تعاقد مسؤلى نادي دياموند يتعاقد رسمياً مع أحمد حسن لاعب القناة وبلدية المحلة وأبو قير للأسمدة والإنتاج الحربي السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، استعدادا للموسم الجديد بدوري القسم الثاني ب .

أحمد حسن لاعب القناة

وجاءت قائمة اللاعبين الراحلين كالتالى:

"محمد الطناشي، رمضان خلف، ابراهيم حسن، احمد عبدالرحمن، بدر شعراوي، محمد صلاح زيزو، اسلام التيتش، اسلام بلحه، محمد عماد، حسام رشدي، حماصه، جيلبرتو، محمد الشافعي، خميسو موسي ".

وبدأ فريق دايموند الصاعد هذا الموسم للقسم الثاني ب في إبرام عدد من الصفقات استعدادا للموسم الجديد و الذي يسعي فيه الفريق للمنافسة علي الصعود لدوري المحترفين.

ويسعي عمرو الدالي المدير الفني للفريق تكوين فريق قوي حتي يستطيع المنافسة في دوري القسم الثاني.

وتعاقد الفريق حتي الأن مع ستة لاعبين و هم: "محمد حامد لاعب كيما اسوان ، محمد لعبه لاعب الاولمبي ، محمد عيد لاعب الشمس ، اللاعب الفلسطيني عماد قحجان و اللاعب الافريقي عمر مصطفي الفرماوي لاعب دمنهور" .