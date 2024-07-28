طنطا يضم 5 صفقات سوبر استعداداً للموسم الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - نجحت لجنة الكرة بنادي طنطا في التعاقد رسميًا مع أكثر من صفقة خلال الأيام الماضية في إطار تدعيم صفوف الفريق لكرة القدم استعدادا استعدادًا لدوري المحترفين بالموسم القادم الذى سيشهد منافسة من العيار الثقيل بين العديد من الأندية، ويأمل نادي طنطا في الصعود لدورى الممتاز.

نجح مسؤلى نادي طنطا في التعاقد مع أحمد سعيد اوكا مدافع مكادي والنصر للتعدين والمصري والمريخ السابق لمدة 3 مواسم بعد دفع المقابل المادي .

أحمد سعيد اوكا مدافع مكادي

كما تعاقد مسؤلي نادي طنطا مع كل من محمد نبيل لاعب الانتاج الحربي والمصرية للاتصالات ودكرنس وكفر الشيخ السابق لمدة 3 مواسم فى صفقة انتقال حر، وسعد جمال لاعب بترول اسيوط والفيوم والزمالك السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر .

محمد نبيل لاعب الانتاج الحربي

سعد جمال لاعب بترول اسيوط

وأيضا مع محمد ابراهيم لاعب لافيينا والتعاون الليبي وكفر الشيخ السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، وأحمد أبو عجيله لاعب ابو قير للأسمدة والمقاولون العرب لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر .

أحمد أبو عجيله لاعب ابو قير للأسمدة

أكد محمد حليم، المدير الفني الجديد لنادي طنطا، وذلك بعد توقيع عقود تولي قيادة الفريق رسميًا، أنه لم يتردد بشأن قبول مهمة تدريب الفريق بسبب وجود مقومات النجاح داخل نادي طنطا.

وأوضح حليم، أنه وافق على تدريب الفريق رغم تلقيه بعض العروض الأخرى بسبب جماهيرية نادي طنطا الكبيرة، وشدد على أن طموحاته كبيرة مع الفريق.

وأضاف مدرب طنطا، أن مجلس الإدارة الحالي سيوفر احتياجات الفريق، وسيساعده على النجاح في الفترة المقبلة، بمعاونة جهازه المعاون، وشدد على أنه ينتظر المساندة من الجماهير الطنطاوية خلال الفترة المقبلة.

كان مجلس إدارة نادي طنطا، قد أعلن تعيين محمد حليم مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم خلفًا لعمرو أنور، استعدادًا لدوري المحترفين.

ويضم الجهاز الفني لطنطا كلًا من محمد حليم مديرًا فنيًا، بدران على مدربًا عامًا، وليد المحروقي مدربًا، إكرامي صابر مدربًا، على فرج مدربًا لحراس المرمى، أحمد عبداللطيف مخططًا للأحمال.

وعقد محمد حليم جلسة مع مجلس الإدارة، لتحديد برنامج الاستعداد للموسم المقبل، لتحقيق حلم طنطا بالصعود إلى الدوري الممتاز

في المقابل، قرر مجلس إدارة نادي طنطا، برئاسة المحاسب فايز عريبي، تعيين علاء عكاشة، مديرًا للكرة بالنادي، خلفًا لفتحي سليم الذي تقدم بإستقالة رسمية من منصبه مديرًا للكرة بالنادي.

وعقد عكاشة جلسة مع مجلس ادارة طنطا انتهت بتوقيع مدير قطاع الناشئين على عقود توليه منصب مدير الكرة بالنادي، الذي يستعد للموسم الجديد بدوري المحترفين.

وقد شغل عكاشة مناصب عدة في النادي منها رئاسته أخيرًا لمنصب رئيس قطاع الناشئين كما يعد واحدًا من أهم اللاعبين في جيل طنطا الذهبي.