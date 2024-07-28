الغنيمى يكرم ابطال سموحة للجمباز المنضمين للمنتخب الوطني

ياسر رشاد - القاهرة - كرم الدكتور عمر خميس الغنيمى نائب رئيس مجلس إدارة نادى سموحة أبطال النادى للجمباز الفني مواليد 2009 لإنضمامهم للمنتخب القومي الدرجة الثانية.

وجاءت أسماء اللاعبين كالتالي : "سيف الدين محمد المليجي، بلال مصطفى عبد المطلب، أدهم أشرف السيد".

يذكر ان اللاعب "عمر عوض" كان من ضمن المتأهلين لتصفيات المنتخب القومي؛ لكنه تعرض للإصابة خلال التمرينات والتي منعته من الالتحاق بالتصفيات، نتمنى له الشفاء العاجل واستكمال مسيرته الرياضية.

وجاء ذلك بحضور أعضاء المجلس "رامى فتح الله"، و"أشرف مختار"، واللواء "أحمد سعيد" المدير التنفيذي للنادي، واللواء "ذكى حجازي" مدير النشاط الرياضي.