باريس 2024.. أول تعليق لهنا جودة بعد خسارتها في الأولمبياد

ياسر رشاد - القاهرة - وجهت هنا جودة لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة إعتذارها للجماهير بعد خسارتها في أول مبارياتها بدوري الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وودعت هنا جودة منافسات فردي السيدات مبكراً من الدور 64 بعد الخسارة أمام الهولندية بريت ايرلندا بنتيجة أشواط 4-0.

ونشرت هنا جوة رسالة إعتذار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” على النحو التالي: “ انا آسفة، عارفه اني مكنتش على قد مسؤلية ماتش امبارح ”.

وأكمل لاعبة تنس الطاولة: “ بعتذر ليكم واوعدكم اني هفضل مكمله واصلح اخطائي واحسن من نفسي ”