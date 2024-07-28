ديروط يتعاقد مع 3 صفقات استعداداً للموسم الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - نجحت لجنة الكرة بنادي ديروط في التعاقد رسميًا مع أكثر من صفقة خلال الأيام الماضية في إطار تدعيم صفوف الفريق لكرة القدم استعدادا للموسم القادم الذى سيشهد منافسة من العيار الثقيل بين العديد من الأندية، ويأمل نادي ديروط في الصعود لدورى الممتاز.

نجح نادي ديروط يتعاقد رسمياً مع احمد علي الونش مدافع العبور وبورتو السويس والمصري بالسلوم والمقاولون العرب السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر في حضور محمد كفته وكيل اللاعب، لتدعيم الفريق استعدادًا لدوري القسم الثاني أ.

احمد علي الونش مدافع العبور

كما تعاقد نادي ديروط مع عبد الرحمن شيتوس لاعب مستقبل وطن وأبو قير للأسمدة السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر في حضور محمد كفته وكيل اللاعب، لتدعيم الفريق استعدادًا لدوري القسم الثاني أ.

عبد الرحمن شيتوس لاعب مستقبل وطن

ويضم نادي ديروط مع أحمد عبد الوهاب لاعب الاسماعيلي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر في حضور محمد كفته وكيل اللاعب، لتدعيم الفريق استعدادًا لدوري القسم الثاني أ.

أحمد عبد الوهاب لاعب الاسماعيلي

وصعد ديروط بقيادة علاء إبراهيم، إلى دوري المحترفين بعد تصدره جدول ترتيب مجموعة الصعيد أ، بدوري القسم الثاني ب برصيد 35 نقطة.