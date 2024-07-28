أحمد كشري: مستوى المنتخب الاوليمبي غير مطمئن

ياسر رشاد - القاهرة - يرى أحمد كشري نجم الأهلي السابق، أن المنتخب الاوليمبي لم يقدم الاداء المنتظر منه في الأولمبياد حتى الآن.

وقال "كشري" في تصريحات تليفزيونية: "المنتخب الاوليمبي لم يقدم الاداء المنتظر منه في أول مباراتين بالاولميياد، والفريق ينقصه اللاعب صاحب المهارة الخاصة في وسط الملعب".

وواصل: "أداء المنتخب غير مطمئن وغير مبشر بالذهاب بعيداً في الاولميياد، ولكن فوز اوزبكستان قد يمنح اللاعبين دفعة قوية قبل لقاء إسبانيا".

واختتم: "محمد النني وأحمد عيد وعمر فايد وحمزة علاء كانوا من نجوم المنتخب أمام أوزبكستان، ومازال ابراهيم عادل لم يصل لأعلى مستوى فني في البطولة".