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أحمد كشري: مستوى المنتخب الاوليمبي غير مطمئن

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ياسر رشاد - القاهرة - يرى أحمد كشري نجم الأهلي السابق، أن المنتخب الاوليمبي لم يقدم الاداء المنتظر منه في الأولمبياد حتى الآن.

وقال "كشري" في تصريحات تليفزيونية: "المنتخب الاوليمبي لم يقدم الاداء المنتظر منه في أول مباراتين بالاولميياد، والفريق ينقصه اللاعب صاحب المهارة الخاصة في وسط الملعب".

وواصل: "أداء المنتخب غير مطمئن وغير مبشر بالذهاب بعيداً في الاولميياد، ولكن فوز اوزبكستان قد يمنح اللاعبين دفعة قوية قبل لقاء إسبانيا".

واختتم: "محمد النني وأحمد عيد وعمر فايد وحمزة علاء كانوا من نجوم المنتخب أمام أوزبكستان، ومازال ابراهيم عادل لم يصل لأعلى مستوى فني في البطولة".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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