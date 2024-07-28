أولمبيادباريس 2024.. الثنائي المصري يودع دورة الألعاب في منافسات الرماية

ياسر رشاد - القاهرة - ودعت ريماس خليل ومي مجدي لاعبتا المنتخب الوطني للرماية، منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبل، في سباق 10 متر بندقية.



وجاءت ريماس خليل في المركز الـ29 عقب حصولها على مجموع نقاط 625.5، فيما حصلت مي مجدي على المركز الـ35 بعد تحقيقها لمجموع نقاط 624.7، لتنتهي مشاركتهما في هذا السباق حيث أن أول 8 لاعبات فقط هن من يصعدن للدور النهائي.

وتضم بعثة منتخب الرماية كلًا من: أميرة أبو شقة، ماجي عشماوي، عمر هشام، محمد حمدي، إبراهيم كُرِّيم، ريماس خليل، مي مجدي، عمر أكيد، هالة الجوهري، نور عباس، عزمي محيلبة.