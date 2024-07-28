مالية كفر الزيات يبرم 3 صفقات جديدة استعدادا للقسم الثاني ب

ياسر رشاد - القاهرة - نجحت لجنة الكرة بنادي مالية كفر الزيات في التعاقد رسميًا مع أكثر من صفقة خلال الأيام الماضية في إطار تدعيم صفوف الفريق لكرة القدم استعدادا للموسم القادم الذى سيشهد منافسة من العيار الثقيل بين العديد من الأندية، ويأمل نادي مالية كفر الزيات في الصعود لدورى المحترفين.

نجح مسؤلئ نادي مالية كفر الزيات في التعاقد رسمياً مع محمود الونش حارس مرمى بتروجيت والداخلية ومنتخب السويس السابق لمدة 3 مواسم فى صفقة انتقال حر في حضور عبد الناصر محمد المدير الفني ووائل سعيد مدير التعاقدات ورضا الروبي وكيل اللاعب، استعداداً للموسم الجديد بدوري القسم الثاني ب .

محمود الونش حارس مرمى بتروجيت

وتعاقد نادي مالية كفر الزيات مع بلال زكريا لاعب كفر الشيخ وغزل المحلة وسموحة وبني سويف السابق لمدة 3 مواسم فى صفقة انتقال حر في حضور عبد الناصر محمد المدير الفني ووائل سعيد مدير التعاقدات، استعداداً للموسم الجديد بدوري القسم الثاني ب .

بلال زكريا لاعب كفر الشيخ

كما تعاقد نادي مالية كفر الزيات مع عبده شحاتة لاعب دلفي ورايه والجزيرة المطروحي السابق لمدة 3 مواسم فى حضور عبد الناصر محمد المدير الفني و وائل سعيد مدير التعاقدات وطارق تيتو وكيل اللاعب، استعداداً للموسم الجديد بدوري القسم الثاني ب .

عبده شحاتة لاعب دلفي

تعرف على صفقات مالية كفر الزيات والتي تضم كل من :

ويسعي فريق المالية لتدعيم صفوفه للموسم الجديد حيث ضم بده هشام لاعب الو ايچيبت، ومحمد زغلي لاعب بني عبيد، ومحمد العربي حارس مرمي دكرنس وطنطا والمصري والجونة وسموحة السابق، ومحمد اسماعيل الصغير لاعب اسوان وسمنود السابق، ومحمد بلحة لاعب الشرقية، ومحمد فايز لاعب الحمام، وحسني عزوز لاعب كهرباء الإسماعيلية، وناصر البوهي لاعب الإنتاج، و ضاضا لاعب دمنهور، وأحمد حربي لاعب بلبيس، وإبراهيم ناجي لاعب المصري، ومحمد جميل لاعب بايونيرز، وعلي الجنايني لاعب بنها، وأحمد إبراهيم لاعب بني عبيد.

ويحاول مجلس إدارة مالية كفر الزيات المنافسة على الصعود لدورى المحترفين في الموسم المقبل في ظل المنافسة الصعبة التي ستكون خلال الموسم المقبل .