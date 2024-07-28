أولمبياد باريس 2024.. المغربي بوسحيتة يودع دورة الالعاب من دور الـ 32 بمنافسات الجودو

ياسر رشاد - القاهرة - خسر المغربي عبد الرحمن بوسحيتة أمام لاعب الكيان الصهيوني شاميلوف في منافسات الجودو خلال أولمبياد باريس 2024.



وودع اللاعب المغربي منافسات الجودو في أولمبياد باريس من دور الـ32 في وزن 66 كيلو.

و انطلقت فعاليات دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد باريس 2024” في فرنسا المقرر أن تستمر حتى 11 أغسطس المقبل، إذ يتنافس فيها الرياضيون من حوالي 206 دول مختلفة.

وترجع جذور الألعاب الأولمبية إلى اليونان القديمة، وتقام الألعاب الأولمبية الحديثة كل أربع سنوات، ولكن هناك الألعاب الأولمبية التي تقام في الصيف والألعاب الأولمبية الشتوية ويتم عقد الدورة الصيفية بعد عامين من الشتوية والعكس.



أقيمت أول دورة ألعاب أولمبية في أولمبيا، وهي مدينة تقع في شبه جزيرة البيلوبونيز في اليونان القديمة.

تم إنشاء الألعاب القديمة كمهرجان ديني يهدف إلى تكريم زيوس، وكان يحدث كل أربع سنوات لأكثر من 1000 عام، وفقًا للجنة الأولمبية الدولية.