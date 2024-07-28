رسمياً.. العبور يتعاقد "غول" المرج لمدة 3 مواسم

ياسر رشاد - القاهرة - نجحت لجنة الكرة بنادي العبور في التعاقد رسميًا مع زياد مسعود الشهير ب " الغول لاعب المرج والبنك الأهلي السابق لمدة 3 مواسم بعد دفع المقابل المادي في حضور كابتن حسام عوض المدير الفني واحمد لملوم وكيل اللاعب، في إطار تدعيم صفوف الفريق لكرة القدم لقلعة القليوبية استعدادا للموسم القادم، من أجل تدعيم صفوفه استعدادا للموسم المقبل الذى سيشهد منافسة من العيار الثقيل بين العديد من الأندية، ويأمل نادي العبور في الصعود لدورى المحترفين.

كما تعاقد نادي العبور مع كل من مع أحمد الحديدي لاعب سمنود لمدة 3 مواسم فى صفقة انتقال حر في حضور رضا الروبي وكيل اللاعب، ومحمود عرفات سكولز لاعب الفيوم لمدة موسمين في صفقة انتقال حر في حضور حسام عوض المدير الفني وأحمد لملوم وهيثم العندليب وكلاء اللاعب .

نجح مسؤلو نادي العبور في التعاقد رسميًا مع حسام حسني لاعب مركز شباب العريش في صفقة انتقال حر، ووقع حسام حسني للعبور لمدة ثلاثة مواسم قادمة وكان العبور اد أبرم أكثر من صفقة بالتعاقد مع أحمد معوض حارس مرمى الفيوم والفليطيني عبدالله أبوحسنين وحسن صاروخ لاعب مستقبل وطن وزد السابق.

ويشارك نادي العبور ضمن منافسات دوري القسم الثاني ب وتسعى إدارة النادي لبناء فريق قوي للمنافسة على الصعود لدوري المحترفين.

نجح مسؤلو نادي العبور في التعاقد رسمياً مع يوسف جدو مدافع ديروط لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، وتعاقد نادي العبور مع كل من الفلسطيني عبد الله أبو حسنين لاعب وسط نادي خدمات الشاطئ الفلسطيني لمدة موسمين في صفقة انتقال حر في حضور عماد قرني عضو مجلس إدارة العبور.

كما تعاقد مجلس إدارة العبور مع كل من عثمان آدم مهاجم غاني مواليد 2006 ، ومويس مانتويدي مدافع وسط قادما من الكونغو الديمقراطية ، وأيضا تعاقد مع أحمد معوض حارس مرمي الفيوم السابق، في إطار خطة العبور نحو المنافسة بقوة على الصعود بعدما نجحوا في لفت الأنظار خلال الموسم المنقضى وكانوا قريبين من التأهل .

وكان نادي العبور قد أعلن تعيين أمير صلاح زكي في منصب مدير الكرة وحسام عوض مديرا فنيا للفريق خلفا لعطية السيد وحمدي عواد المدير الإداري.

كان مجلس الإدارة برئاسة المستشار طارق ربيع، قد وافق على الاعتذار الذي تقدم به الدكتور عطيه السيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم من الاستمرار في القيادة الفنية للعبور للموسم المقبل.

ويتقدم مجلس الإدارة بالشكر للدكتور عطية السيد، على الفترة التى تولى فيها تدريب العبور، مشيراً إلى استمرار الفريق فى المنافسة لآخر مباراة فى التأهل لدورى المحترفيين لولا سوء التوفيق، متمنيا له التوفيق فى مشواره وخطواته المستقبلية.