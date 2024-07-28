7 غيابات تضرب الاهلي قبل مواجهة سيراميكا كيلوباترا بـ الدوري

ضربت الغيابات صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي قبل مواجهة نظيره سيراميكا كيلوباترا، المقرر لها غدًا الاثنين، ضمن مباريات الجولة الـ19 المؤجلة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن صفوف المارد الأحمر في مباراة سيراميكا كيلوباترا غدًا سبع لاعبين، وهم كالتالي..

حمزة علاء، وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا بسبب تواجدهم رفقة صفوف المنتخب الأوليمبي الذي يخوض أولمبياد باريس 2024.

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كما يغيب عن النادي الاهلي في مباراة سيراميكا كيلوباترا غدًا كل من علي معلول ومحمود متولي، وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر بسبب الإصابة التي لحقت بهم مؤخرًا.

وحقق المارد الأحمر الفوز في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز على حساب نظيره المصري البورسعيدي بهدف دون رد أحرزه الدولي الفلسطيني وسام أبو علي.

ويتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز حاليًا برصيد 69 نقطة، حصدها الفريق من 27 مباراة، وذلك بفارق المواجهات المباشرة عن بيراميدز الوصيف بنفس رصيد النقاط، مع تبقي ثلاث مباريات مؤجلة للاهلي.