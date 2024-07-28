مستجدات مفاوضات احتراف محمد عبد المنعم في الدوري الإيطالي

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن مستجدات مفاوضات بولونيا الإيطالي لضم محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي في الميركاتو الصيفي الجاري.

وحسب الصحفي الإيطالي نيكولو تشيرا فإن نادي بولونيا الإيطالي دخل في مفاوضات مع مدافع بروسيا دورتموند الألماني ومنتخب ألمانيا؛ وذلك من أجل ضم ماتس هوملز خلال الفترة القادمة”.

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وأضاف: “يوجد هناك خيارات بديلة أمام نادي بولونيا الإيطالي من بينها محمد عبد المنعم، ففي حالة رفض هوملز الانتقال إلى الفريق الإيطالي سيتم التواصل مع مسئولي الأهلي لحسم صفقة محمد عبد المنعم”.

وينتهي تعاقد محمد عبد المنعم مع النادي الاهلي في صيف عام 2025، حيث كان اللاعب قد أبلغ إدارة الأحمر برغبته في خوض تجربة احتراف جديدة، خاصة بعد العروض الأوروبية التي تلقاها مؤخرًا”.

ويعد محمد عبد المنعم أحد الركائز الأساسية في تشكيل الأهلي ومنتخب مصر الفتر الأخيرة، وذلك في ظل المستويات المميزة التي يقدمها اللاعب.