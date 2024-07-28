تطور مفاجئ في صفقة يحيى عطية الله

كشف الإعلامي محمد شبانة عن حدوث تطورات مفاجئة في ملف تفاوض الاهلي مع الدولي المغربي يحيى عطية الله، لاعب سوتشي الروسي خلال الفترة القادمة.

وقال شبانة في تصريحات إذاعية: “الاهلي يقترب من حسم صفقة يحيى عطية الله لتعويض غياب علي معلول عن الفريق الأول بسبب الإصابة التي تعرض لها بقطع في وتر أكيلس”.

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وأضاف: “أفشة تلقى عرضًا من الوحدة السعودي بقيمة 500 الف دولار لخوض موسم على سبيل الإعارة، وقد يزيد هذا العرض إلى 750 الف دولار حسب التفاوض بين الناديين”.

وتابع: “الاهلي يسعى لاستغلال أموال إعارة ديانج إلى الخلود السعودي، وأموال إعارة أفشة الذي يقترب من الرحيل إلى الوحدة السعودي من أجل ضم يحيى عطية الله خلال الميركاتو الصيفي الجاري”.

وحقق المارد الأحمر الفوز في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز على حساب نظيره المصري البورسعيدي بهدف دون رد أحرزه الدولي الفلسطيني وسام أبو علي.

ويتصدر النادي الاهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز حاليًا برصيد 69 نقطة، حصدها الفريق من 27 مباراة، وذلك بفارق المواجهات المباشرة عن بيراميدز الوصيف بنفس رصيد النقاط، مع تبقي ثلاث مباريات مؤجلة له.