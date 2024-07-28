مفاجأة.. ناد ليبي يقترب من ضم ثنائي الاهلي

فجر وليد الترهوني مدير التعاقدات بنادي السويحلي الليبي عن مفاجأة بشأن الاقتراب من ضم صفقتين من النادي الاهلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال الترهوني في تصريحاته لقناة “دي إم سي”: “بدأنا مفاوضاتنا مع أحمد قندوسي في شهر ديسمبر الماضي، وندرس إمكانية التواصل مع الاهلي، وسيكون هناك عرض رسمي للنادي من أجل إنهاء إجراءات ضمه”.

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وأضاف: “يوجد مفاوضات رسمية مع وكيل عمرو السولية لاعب النادي الاهلي في الوقت الحالي، ووصلنا للرتوش الأخيرة، وخلال أيام سنحسم الصفقة، وهو لاعب حر الآن، وقد نحسم الصفقة خلال الـ48 ساعة المقبلة”.

وحقق النادي الاهلي الفوز في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز على نظيره المصري البورسعيدي بهدف دون رد، أحرزه وسام أبو علي.

وتصدر النادي الاهلي جدول ترتيب دوري المصري الممتاز برصيد 69 نقطة، بالتساوي مع بيراميدز بنفس رصيد النقاط، مع تبقي ثلاث مباريات مؤجلة للفريق الأحمر.