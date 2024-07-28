عرض سعودي لرحيل نجم جديد عن الاهلي

كشف الإعلامي محمد شبانة عن تلقي محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لعرضًا من نادي الوحدة السعودي، وذلك تمهيدًا لرحيل اللاعب عن صفوف الأحمر خلال الفترة القادمة.

وقال شبانة في تصريحات إذاعية: “محمد مجدي أفشة تلقى عرضًا من نادي الوحدة السعودي لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء بنهاية الإعارة”.

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وأضاف: “عرض الوحدة السعودي لضم أفشة هو 500 الف دولار وقد يصل إلى 750 الف دولار حسب المفاوضات بين الناديين.

وأكمل: “محمد مجدي أفشة سيحصل على راتب مليون و200 الف دولار في الموسم الواحد، واللاعب أبلغ إدارة الأحمر بموافقته على العرض ورغبته في خوض تجربة احتراف جديدة”.

وكان أفشة قد خرج من حسابات السويسري مارسيل كولر الفترة الأخيرة، حيث يشارك اللاعب كبديل في بعض المباريات، فيما يتم الدفع بالثلاثي مروان عطية إمام عاشور وأكرم توفيق في وسط الملعب.