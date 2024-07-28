"الشرط الجزائي يُمكن تفعيله".. رد رسمي من السويحلي الليبي على ضم عمرو السولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى محمد:

كشف مدير التعاقدات بنادي السويلحي الليبي، وليد الترهوني، حقيقة ما يتردد عن اقترابهم من التعاقد مع لاعب خط الوسط بالنادي الأهلي عمرو السولية.

وقال الترهوني، في تصريحات للقناة الأولى صباح اليوم الأحد:" فاوضنا اللاعب نفسه فهو لاعب حر ولم نفاوض الأهلي ووكيله أخبرنا أن هناك شرط جزائي في تعاقده يُمكن تفعيله".

وكان السولية قد انضم لصفوف الأهلي في موسم 15/16 قادماً من نادي الشعب الإماراتي.

يذكر أن اللاعب صاحب الـ 34 عاماً قد شارك مع الأهلي في الموسم الماضي 23/24 بـ 23 مباراة سجل خلالها 4 أهداف خلال 1069 دقيقة.

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