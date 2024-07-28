"رعاية كوكاكولا".. مجلس إدارة نادي الزمالك يعقد اجتماعا هاما اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، اجتماعا اليوم داخل مقر النادي بميت عقبة، لمناقشة بعض القرارات.

وأكد مصدر داخل النادي، أن مجلس الإدارة سيعقد اجتماعا هاما لاتخاذ بعض القرارات، التي تخص فريق الكرة، منها اعتماد تجديد عقود بعض اللاعبين من بينهم الحارس محمد صبحي.

وأوضح المصدر، أن مجلس الإدارة، سوف يرد على تفاصيل التعاقد مع الراعي الجديد على قميص الفريق "كوكاكولا"، بعد الهجوم الذي تعرض له المجلس من الجمهور مؤخرا.

وأتم المصدر، أن هناك بعض القرارات الإدارية أيضا سوف يتم اتخاذها، ومنها صرف باقي المستحقات المتأخرة الخاصة بلاعبي الفريق الأول.

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