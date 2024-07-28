"مكنتش قد المسؤولية".. أول تعليق من هنا جودة على خسارتها بأولمبياد باريس 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

اعتذرت لاعبة تنس الطاولة، هنا جودة، بعد وداعها دور الـ 64 لمنافسات تنس الطاولة فردي سيدات في أولمبياد باريس 2024.

وكتبت هنا جودة عبر صفحتها الرسمية بمنصة فيسبوك اليوم الأحد:"أنا أسفة عارفة إني مكنتش على قد مسؤولية ماتش امبارح واعتذر ليكم وأوعدكم بأني هفضل مكملة وأصلح أخطائي وأحسن من نفسي".

الموهبة المصرية المُصنفة رقم 32 عالميًا كان قد خسرت مساء أمس السبت في منافسات تنس الطاولة بنتيجة (4-0) أمام نظيرتها الهولندية بريت إيرلاند المصنفة رقم 74 عالميًا.

وستُشارك هنا جودة في منافسات تنس الطاولة ولكن على مستوى منتخب مصر وليس كفردي.

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