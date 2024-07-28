عمر عصر يتأهل لمنافسات دور الـ 32 لتنس الطاولة بأولمبياد باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حصد لاعب تنس الطاولة المصري عمر عصر بطاقة التأهل إلى دور الـ 32 بمنافسات فردي رجال تنس الطاولة بأولمبياد باريس 2024 بعد الفوز على لاعب مدغشقر راكوتور يمانانا.

وفاز عصر على نظيره لاعب مدغشقر بنتيجة (4-1)؛ حيث جاءت نتائج الأشواط كالتالي:

الشوط الأول: 11-6 لعمر عصر.

الشوط الثاني: 11-6 لعمر عصر.

الشوط الثالث: 7-11 لفابيو راكوتوريمانانا.

الشوط الرابع: 11-5 لعمر عصر.

الشوط الخامس: 11-8 لعمر عصر.

ومن المقرر أن يلتقي عصر بنظيره الإكوادوري ألبيرتو مينو عند التاسعة من مساء يوم غد الإثنين ضمن منافسات دور الـ32 من منافسات فردي رجال لتنس الطاولة.

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