شكرا لقرائتكم خبر عن بطل التجديف يشكر الخليج 365 ويؤكد: هدفى تشريف مصر فى الأولمبياد "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

يستعد عبد الخالق البنا لاعب منتخب التجديف للمشاركة في دور ربع النهائي من منافسات الفردى بدورة الألعاب الأولمبية التى تقام بباريس، وذلك بعد أن حقق المركز الثالث فى التصفيات الأولى بالمنافسات.

ووجه عبد الخالق البنا، الشكر إلى جريدة الخليج 365 والجماهير المصرية لدعم الأبطال وتشجيعهم فى البطولة الأهم عالميا.

ووعد البنا بطل التجديف، الجماهير المصرية بتحقيق نتيجة مشرفة فى الأولمبياد ومحاولة إسعادهم ببذل أقصى جهد خلال المنافسات بما يليق بمصر وشعبها.

واختتم عبد الخالق البنا، أن الطموح لديه فى هذه الدورة أكثر من غيرها، متمنيا أن يحقق إنجازا.

وتطمح البعثة المصرية فى زيادة عدد الميداليات الأولمبية بالنسخة القادمة باريس 2024، فى ظل المشاركة بأكبر بعثة فى تاريخ الفراعنة بواقع 148 لاعبا ولاعبة.

وجاءت قائمة الألعاب الرياضية التي تشارك فيها مصر كالتالي: ألعاب القوى، كرة القدم، كرة اليد، كرة الطائرة وكرة الطائرة شاطئية، ألعاب الماء (السباحة، والغطس والسباحة التوقيعية)، شراع، تجديف، ملاكمة، تايكوندو، جودو، مصارعة، رفع الأثقال، تنس، تنس طاولة، الخماسي الحديث، السلاح، الجمباز، الرماية، القوس والسهم، الدراجات، الفروسية، الكانوي والكياك.